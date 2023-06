1 Aus und vorbei? Tim Walters Zeit als Trainer des VfB Stuttgart läuft womöglich bald ab. Foto: Baumann

Stuttgart - Die groß angekündigte Analyse beim VfB Stuttgart begann schon auf der Rückreise aus Hannover. Am Sonntag wurde sie fortgesetzt, und noch immer, so heißt es aus dem Lager der Weiß-Roten, ist das Bild noch nicht vollständig zusammengesetzt. „Es kommt alles auf den Tisch“, hatte Sven Mislintat noch am Samstag in Hannover angekündigt, „wir schauen uns die Tabelle an, wir schauen uns die Entwicklung an, wir schauen uns den Kader an, und wir gucken, was wir besser machen können.“ Und am Ende schauen sie sich womöglich tief in die Augen und sagen: Lass uns das Ganze beenden.