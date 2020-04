Coronavirus in Baden-Württemberg Live-Pressekonferenz mit Ministerpräsident Kretschmann

Der Weg zurück in die Normalität nach der Corona-Krise wird auch in Baden-Württemberg lange dauern. Das Landeskabinett tagt dazu am Donnerstag, anschließend äußert sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Livestream.