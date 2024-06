1 Dürfen daheim durschnaufen: Maximilian Mittelstädt (li.), Waldemar Anton und ihre Teamkollegen. Foto: imago//Memmler

Vier Profis des VfB Stuttgart bereiten sich derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft auf die EM 2024 vor. Wir berichten vom weiß-roten Quartett. Heute: die Reise in ein verlängertes freies Wochenende.











Es ging ein bisschen hektisch zu am späten Freitagabend vor der Arena in Mönchengladbach. Die schwarzen Vans des Autosponsors standen samt jeweiligem Fahrer bereit für die Abfahrt der Nationalspieler in alle Himmelsrichtungen der Republik. Es ging direkt nach dem letzten EM-Test nochmal nach Hause übers Wochenende für die Jungs der DFB, bevor es dann in den Tagen vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland am Freitag (21 Uhr/ZDF) in München wieder ernst wird.