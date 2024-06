1 Der Mannschaftsbus der DFB-Elf – mit fünf VfB-Profis an Bord Foto: IMAGO//Franz Feiner

Fünf Profis des VfB Stuttgart bereiten sich derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft auf die EM 2024 vor. Wir berichten vom weiß-roten Quintett. Heute: die Reisepläne.











Was war das für ein Aufreger: Im September 2020 ging es für die DFB-Elf per Kurzstreckenflug von Stuttgart nach Basel vom einen zum anderen Spiel in der Nations League. Die Busfahrt einen Tag vor dem Spiel (Strecke: rund 260 Kilometer) hätte laut damaliger DFB-Begründung eine Gefahr für die Fitness der Spieler dargestellt. Kein weiterer Kommentar dazu an dieser Stelle – nur so viel (Gutes): Man scheint gelernt zu haben beim DFB, denn nun, bei der Heim-EM, fährt man Bus.