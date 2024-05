1 Deniz Undav vom VfB Stuttgart ist immer für einen Spaß zu haben. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Fünf Profis des VfB Stuttgart bereiten sich derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft auf die EM 2024 vor. Wir berichten täglich vom weiß-roten Quintett aus Thüringen. Heute: Deniz Undav als neuer DFB-Entertainer.











Deniz Undav hat seine Rolle in der Nationalmannschaft gefunden, jedenfalls außerhalb des Rasens. Der Stürmer des VfB Stuttgart ist für jeden Spaß zu haben und nie um einen lockeren Spruch verlegen. Das ist auch einem Video zu sehen, in dem er mit David Raum durch das Mannschaftshotel im Weimarer Land führt: am Steuer des Golfcarts der Verteidiger von RB Leipzig, am Mikrofon und groß im Bild der neue Entertainer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).