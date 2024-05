1 Deniz Undav vom VfB Stuttgart sucht im Kreis der Nationalmannschaft den Kontakt zu den Fans. Foto: Imago

Fünf Profis des VfB Stuttgart bereiten sich derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft auf die EM 2024 vor. Wir berichten täglich vom weiß-roten Quintett aus Thüringen. Heute: Deniz Undav stürmt – in eine Schule.











Link kopiert



Hohen Besuch hatten am Dienstag zwei Schulen in Blankenhain, wo die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurzeit ihr Trainingslager in Thüringen abhält. Drei Nationalspieler schauten vorbei, darunter Deniz Undav vom VfB Stuttgart. Der Offensivspieler fuhr nach dem Training an die Staatliche Förderschule – und wurde von 60 Schülerinnen und Schülern begeistert empfangen. Mit einem Spalier sowie einer Welle der Begeisterung der Fünft- bis Zehnklässler. Zunächst stand dann eine Fragerunde an, in der Undav gewohnt locker auftrat und scherzte. Anschließend hieß es: kicken, Autogramme schreiben und Fotos machen.