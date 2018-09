Der VfB am Wochenende Hier sind die Roten am Ball

Von Julia Klassen 28. September 2018 - 06:00 Uhr

Von der U 17 bis zu den Profis – wir bieten einen Überblick, welche VfB-Mannschaft an diesem Wochenende wo im Einsatz ist.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - Auf gleich vier VfB-Heimspiele dürfen sich die Fußball-Fans in Stuttgart an diesem Wochenende freuen. Drei davon steigen im Robert-Schlienz-Stadion, das vierte in der Mercedes-Benz-Arena nebenan. Für die Nachwuchsteams des VfB heißt es dann, die Scharten der vergangenen Woche auszuwetzen. Ein Topspiel steigt in der A-Junioren-Bundesliga, wenn der VfB den Tabellenzweiten empfängt und ihn mit einem Dreier überholen kann. Das Regionalligateam bekommt es mit einem Aufsteiger zu tun, der allerdings nicht zu unterschätzen ist und die B-Junioren wollen ihre Tabellenführung gerne wieder haben. Der ganz große Druck aber lastet auf den Profis – alles andere als ein Sieg gegen Werder Bremen würde die Krise noch deutlich verschlimmern.

Wo und wann die Mannschaften des VfB Stuttgart an diesem Wochenende im Einsatz sind, zeigt unsere Bildergalerie.