Der VfB am Wochenende Hier sind die Roten am Ball

Von Julia Klassen 30. November 2018 - 06:00 Uhr

Von der U 17 bis zu den Profis – wir bieten einen Überblick, welche VfB-Mannschaft an diesem Wochenende wo im Einsatz ist.





Stuttgart - Gleich vier Mal haben Fans des VfB Stuttgart an diesem Wochenende die Möglichkeit, Teams ihres Lieblingsclubs live in der Landeshauptstadt zu sehen. Vier Heimspiele stehen auf dem Plan – gleich zwei Teams treffen dabei auf Rivalen von 1899 Hoffenheim. Für die U 17 geht es ebenso gegen die Kraichgauer wie für die U 19, die gegen den Hoffenheimer Nachwuchs ihre Tabellenführung in der A-Junioren-Bundesliga mit dem sechsten Sieg in Serie verteidigen will. Für das Regionalligateam und die Bundesligamannschaft geht es dagegen darum, endlich mal wieder zu gewinnen. Die U 21 bekommt es dabei mit dem Tabellenfünften aus Homburg zu tun. Die Profis erwarten den FC Augsburg in der Mercedes-Benz-Arena.

Wo und wann die Mannschaften des VfB Stuttgart an diesem Wochenende im Einsatz sind, zeigt unsere Bildergalerie.