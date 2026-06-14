Jahrzehntelang war Görel Hanser die rechte Hand von ABBA - als Assistentin, Managerin und enge Vertraute. Nun ist die Schwedin im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Bandmitglieder verabschieden sich mit persönlichen Worten.
Görel Hanser (1949-2026), die Frau im Hintergrund des größten schwedischen Popphänomens aller Zeiten, ist tot. Sie wurde 78 Jahre alt. ABBA - Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad - teilten den Tod ihrer engsten Weggefährtin selbst auf Instagram mit.