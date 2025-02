Foto: Larysa Vdovychenko / iStock via Getty Images

Am 14. Februar feiern Paare wieder den Valentinstag. Das perfekte Outfit darf an diesem besonderen Tag natürlich nicht fehlen - Rot, als Farbe der Liebe, steht dabei oft im Mittelpunkt. Dabei sind jedoch viele Variationen möglich, wie prominente Influencerinnen zeigen.

Verführung pur

Kein Tag eignet sich besser für ein figurbetontes, kirschrotes Kleid als der Valentinstag. Inspiration liefert das schwedische Model Elsa Hosk (36), die in einem langärmeligen Kleid und einem glänzenden Lackmantel Verführung pur ausstrahlt. Ihre Lippen und Schuhe passen farblich perfekt zum Look, während schwarz lackierte Nägel einen spannenden Kontrast setzen. Ein silberner Halsreif betont den tiefen Ausschnitt des Kleides und harmoniert ideal mit den dazu passenden Armreifen.

Lesen Sie auch

Lady in Bordeauxrot

Es geht aber auch eine Stufe dunkler. Schließlich ist Bordeauxrot seit Herbst 2024 aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken. Und es muss auch nicht immer ein Kleid sein, wie Leonie Hanne (36) beweist. Sie setzt auf einen weinroten Pullover in Kombination mit einer dunkelbraunen Shorts, die sie mit einer schwarzen Strumpfhose ergänzt. Lange Lederhandschuhe und eine East-West-Bag in Bordeaux greifen die Farbe dezent auf und runden den Look harmonisch ab. Da der Februar noch winterliche Temperaturen mit sich bringt, ist ihr weißer Fellmantel die perfekte Wahl.

Tiefe Einblicke

Céline Bethmann (26) hat das tiefe Rot offenbar auch zu ihrer Lieblingsfarbe auserkoren. Die ehemalige "GNTM"-Gewinnerin präsentiert sich auf Instagram in einem eleganten Minikleid mit Korsett-Top, das am Dekolleté viel Haut zeigt, ohne dabei zu freizügig zu wirken. Große goldene Ohrringe, eine goldene Tasche und schlichte Heels runden den romantischen Look stilvoll ab.

Das Kleine Schwarze geht immer

Auch am Tag der Liebe ist das Kleine Schwarze eine sichere Wahl. Ein schwarzes Minikleid strahlt zeitlose Eleganz aus und lässt sich an diesem besonderen Tag perfekt mit roten Accessoires kombinieren. Für einen schicken Abendlook eignen sich Slingback-Pumps, während Riemchen-Ballerinas dem Outfit eine verspielte Note verleihen. Auch eine rote Clutch oder eine Schleife im Haar setzen stilvolle Akzente. Wer zusätzlich einen verführerischen Touch hinzufügen möchte, kann mit Smokey Eyes und einem geschwungenen Lidstrich die Augen gekonnt in Szene setzen.