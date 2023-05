16 61 Punkte erzielte James Harden bei den New York Knicks – das war Karrierebestwert. Foto: AP

Er ist der beste Offensivspieler seit über 30 Jahren und im Moment dabei, NBA-Basketball neu zu erfinden. Dennoch begegnen viele Fans und Analysten James Harden mit Argwohn. Das hat Gründe. Dazu finden Sie in unserer Bildergalerie die Spieler mit den meisten Punkten in einer Partie.









Houston - Nein, James Harden wird nicht gehuldigt wie LeBron James, Steph Curry oder Russell Westbrook. Und das, obwohl der beste Spieler der Vorsaison (MVP) aktuell punktet, wie es die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA seit dem großen Wilt Chamberlain in den 60er-Jahren nicht mehr gesehen hat. Zuletzt absolvierte er 31 Spiele in Folge mit mindestens 30 Punkten – das gelang weder Michael Jordan noch LeBron James oder Steph Curry. Einzig Chamberlain liegt mit unfassbaren 65 Spielen in Serie, in denen er 30 oder mehr Punkte erzielt hat, noch vor dem 29-jährigen Guard der Houston Rockets. Über 36 Punkte macht der siebenmalige Allstar in dieser Saison im Schnitt – seit Michael Jordan 1987 war dazu kein Spieler mehr imstande. „Wäre das einfach, würde es ja jeder machen“, sagt sein Mitspieler Chris Paul.