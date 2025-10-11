Laub, Pflanzenreste, alte Blumentöpfe: Im Herbst fällt im Garten jede Menge Abfall an. Doch nicht alles darf in die gleiche Tonne. Eine Übersicht, wie Verpackungen, Blumenkästen und Gartenabfälle korrekt entsorgt werden - und welche nachhaltigen Alternativen es gibt.
Wenn die Blätter fallen und der Garten winterfest gemacht wird, sammeln sich große Mengen an Abfällen: Laub, Pflanzenreste, beschädigte Pflanzgefäße oder leere Erdsäcke. Eine sachgerechte Entsorgung schützt die Umwelt und ermöglicht Recycling wertvoller Rohstoffe. Ein Überblick, was in welche Tonne gehört - und wie sich manche Materialien sinnvoll weiterverwenden lassen.