Draußen herrschen Minusgrade und eigentlich möchte man das warme Bett gar nicht verlassen? Die aktuelle Wintersaison liefert endlich einen Grund, sich freiwillig in die Kälte zu wagen: Accessoires, die so cool sind, dass sie selbst den grausten Januartag aufhellen.

Sich bei eisigen Temperaturen stilvoll zu kleiden, ist eine Herausforderung. Oft endet der Versuch im "Michelin-Männchen-Look", bei dem Funktion vor Fashion geht. Doch in diesem Jahr drehen Fashionistas den Spieß um. Das Geheimnis eines gelungenen Winter-Outfits liegt nicht mehr nur im Mantel, sondern in dem, was man dazu trägt.

Die Devise der Fashion-Profis lautet: Innovation statt Langeweile. Egal ob Gigi Hadid oder die Scandi-Girls in Kopenhagen - sie alle nutzen Accessoires, um schlichten Wollmänteln und Daunenjacken ein Upgrade zu verpassen.

Knit Hoods

Egal ob Sturmhaube, Balaklava oder Bonnet: Gestrickte Kapuzen sind gekommen, um zu bleiben. War der Trend vergangenes Jahr noch ein mutiges Statement, ist er jetzt im Mainstream angekommen.

Der Look: Grobstrick, Kaschmir-Mischungen, Mohair, und unerwartete Farbkombinationen. Warum Fashion Girls sie lieben: Gestrickte Hoods ersetzen Mütze und Schal gleichzeitig und schließen die kälteempfindliche Lücke am Nacken. Unter einem klassischen Wollmantel wirken sie elegant, zum Puffer-Coat extrem lässig.

Faux-Fur-Schals

Auf den Laufstegen von Prada bis Chloé war Kunstfell im Herbst 2025 allgegenwärtig. Jetzt sieht man den Trend auf der Straße. Es muss nicht immer der riesige Mantel sein. Ein flauschiger Faux-Fur-Schal reicht, um Textur in das Outfit zu bringen. Von zotteligen 70er-Jahre-Boho-Vibes bis hin zu glatten, eleganten Varianten - dieser Trend hält warm und sieht nach "Old Money" aus.

Slouchy Boots

Y2K lässt grüßen! Die Stiefel der Saison sind nicht eng anliegend, sondern weit und geschoppt. Der weite Schaft sieht nicht nur ultra-lässig aus, er ist auch praktisch. Man kann problemlos Heat-Tech-Leggings, dicke Socken oder Jeans in die Stiefel stecken, ohne dass es zwickt. So bleibt man warm, ohne wie ein Michelin-Männchen auszusehen.

Der Winter-Bucket-Hat

Der Fischerhut ist längst kein reines Sommer-Phänomen mehr. Stars wie Jennifer Lawrence und Kendall Jenner beweisen, dass die Silhouette auch bei Minusgraden funktioniert. Statt Baumwolle setzen Modebewusste jetzt auf Wolle, Shearling (Lammfell-Optik) oder Rippstrick. Eine coole, moderne Alternative zur klassischen Beanie, die jedem Outfit sofort eine Portion Lässigkeit verleiht.

Strick-Bandana oder "The Sophie Scarf"

Es ist das It-Piece der Stunde: das dreieckige Halstuch. Spätestens seit Gigi Hadids Label Guest in Residence den Trend pushte, tauschen Fashionistas ihre riesigen Wolldecken-Schals gegen kleinere, dreieckige Varianten.

Besonders beliebt ist die DIY-Variante "Sophie Scarf" von PetiteKnit - ein kleines, selbstgestricktes oder gehäkeltes Dreieckstuch. Die kleine Variante fungiert als wärmendes Halstuch, die große Variante lässt sich im "Babuschka"-Style über dem Kopf tragen.

Animal Print

"Mob Wife Aesthetic" mag abflachen, aber die Tiermuster bleiben. Leo, Zebra, Kuh, und neu im Kurs: Rehkitz-Muster. Accessoires in Animal Print lassen sich perfekt als Akzent nutzen, um ein schlichtes, dunkles Winter-Outfit aufzubrechen - sei es als Tasche, Mütze oder Schal.