Draußen herrschen Minusgrade und eigentlich möchte man das warme Bett gar nicht verlassen? Die aktuelle Wintersaison liefert endlich einen Grund, sich freiwillig in die Kälte zu wagen: Accessoires, die so cool sind, dass sie selbst den grausten Januartag aufhellen.
Sich bei eisigen Temperaturen stilvoll zu kleiden, ist eine Herausforderung. Oft endet der Versuch im "Michelin-Männchen-Look", bei dem Funktion vor Fashion geht. Doch in diesem Jahr drehen Fashionistas den Spieß um. Das Geheimnis eines gelungenen Winter-Outfits liegt nicht mehr nur im Mantel, sondern in dem, was man dazu trägt.