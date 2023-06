1 Klaus Gestwa in seinem Tübinger Institut: „Wir Historiker hatten es uns bequem eingerichtet. Aber jetzt werden wir in die Gegenwart hineingeworfen.“ Foto: /Wolfgang Albers

Raus aus der akademischen Blase: Der Osteuropa-Wissenschaftler Klaus Gestwa setzt sich vehement für die Ukraine ein. Ein Perspektivwechsel mit Folgen.









Es ist auch eine Zeitenwende für Klaus Gestwa. Und die Erste, die das erfasste, war seine Frau Lika. Das Tübinger Ehepaar saß fassungslos vor dem Fernseher am Abend des russischen Einmarschs in die Ukraine. Lika Gestwa ist in Moskau aufgewachsen, sie hat dort studiert in den Perestroika-Jahren, war Teil der Szene, der die Gorbatschow-Ära eine völlig neue Freiheit des Denkens und Fragens brachte. Und sie lernte damals auch einen jungen Studenten kennen, dem sie schließlich nach Deutschland folgte: Klaus Gestwa.