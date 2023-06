1 Zurück an alter Wirkungsstätte: Der neue sportliche Leiter Sahin Durdu muss zudem als Interimscoach ran. Foto: Archiv Günter Bergmann

Vor fünf Wochen kam Sahin Durdu zurück zum Landesligisten TSV Weilimdorf, um den Posten des sportlichen Leiters zu übernehmen. Nun, nach der überraschenden Entlassung des Trainers Holger Traub, ist er plötzlich in einer zusätzlichen Rolle gefordert. Es führt seine Mannschaft als Interimscoach in das Endspiel um den Klassenverbleib an diesem Samstag (15.30 Uhr). Gegen den JC Donzdorf geht es darum, ob den Nord-Stuttgartern noch die direkte Rettung gelingt – oder ob sie am 25. Juni in der Relegation nachsitzen müssen. Im Interview äußert sich Durdu, der den Verein in seiner einstigen ersten Amtszeit als Trainer von der Kreisliga B bis in die Landesliga begleitete, zur Situation.