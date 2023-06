1 Bleibt der Wechsel von Nationalstürmer Timo Werner von RB Leipzig zum FC Chelsea vorerst der letzte Großtransfer der Bundesliga? Foto: AFP/Odd Andersen

Stuttgart - In große Fußstapfen ist Jürgen Kramny bereits im vergangenen Jahr getreten. Vom nimmermüden Peter Neururer übernahm er das Traineramt bei der Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV) und leitete das Sommercamp für vereinslose Profis. In gleicher Funktion wird der frühere Chefcoach des VfB Stuttgart auch in diesem Jahr tätig sein – und deutlich mehr zu tun haben, wenn am 3. August in Duisburg die ersten Einheiten beginnen. Die Zahl der Anmeldungen bewegt sich auf Rekordniveau.