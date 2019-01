22 Herzliche Begrüßung: ChristianStreich (links) und VfB-Sportvorstand Michael Reschke beim Hinspiel im September in Freiburg. Foto: Baumann

Wenn der VfB Stuttgart an diesem Sonntag (18 Uhr) den SC Freiburg empfängt, dann freuen sich auch viele Stuttgarter Anhänger auf Christian Streich. Der Freiburger Trainer besitzt Kultstatus – auch wegen seinen Sprüchen.

Stuttgart - Christian Streich hat in seiner Zeit als Trainer des SC Freiburg viele Herzen erobert. Direkt, geradeaus, emotional und manchmal auch drollig tut der 53-Jährige seine Meinung kund. Streich studierte in Freiburg Germanistik, Geschichte und Sport auf Lehramt. Unterrichtet hat er nie, stattdessen wurde der Sohn eines Metzgers nach mehreren Profistationen im Jahr 1995 A-Jugend-Trainer beim Sportclub. Und blieb bis heute im Verein. Im breiten alemannischen Dialekt teilt der südbadische Fußball-Philosoph seine Erkenntnisse („Wir müssen nicht gewinnen. Was wir müssen, ist sterben.“) mit der Welt.

