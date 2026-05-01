Der Tod steht ihr gut: Meryl Streep enthüllt Beef mit Goldie Hawn

In "Der Tod steht ihr gut" bekriegen sich Meryl Streep und Goldie Hawn vor der Kamera. Hinter den Kulissen waren die beiden hingegen ein Herz und eine Seele. Doch mit einer Sache brachte Hawn ihre Kollegin auf die Palme, wie die Oscarpreisträgerin nun enthüllte.

Während der Dreharbeiten zu "Der Tod steht ihr gut" (1992) kam es am Set zu einem kleinen "Beef" zwischen Meryl Streep (76) und ihrer Kollegin Goldie Hawn (80). Das enthüllte die Oscarpreisträgerin nun bei "Vanity Fair" - jedoch mit einem kleinen Augenzwinkern.

"Sie war immer zu spät am Set" Für das Magazin sah sich Streep Szenen aus einigen ihrer Filme an und teilte Erinnerungen und Anekdoten von den Dreharbeiten. Sie erzählt von einer Marotte ihrer "Der Tod steht ihr gut"-Kollegin Goldie Hawn. "Goldie, sie war immer zu spät am Set", erinnert sich Streep in dem Video-Format.

Hawn habe damals ein rotes Cabrio gefahren, mit dem sie auch zum Set kam. "Das war vermutlich das Problem", so Streep. Mit entsprechender Sturmfrisur traf Hawn dann am Set ein. "Und alle dachten: 'Oh, sie ist so süß.' Also hatte ich Beef mit ihr, aber ich liebte sie." Streep betont, wie viel Spaß sie damals gemeinsam beim Dreh hatten: "Wir haben nur gelacht. Wir hatten so viel Spaß."

Liebevolle Worte über Bruce Willis

Auch über andere Kollegen verliert die Filmikone nur liebevolle Worte. Etwa über Bruce Willis (71), der ebenfalls Teil von "Der Tod steht ihr gut" war. "Oh, Bruce war göttlich!"

In der schwarzhumorigen Komödie geht es um die Fehde zwischen der Schauspielerin Madeline (Streep) und ihrer ehemaligen Freundin Helen (Hawn), die um einen Schönheitschirurgen (Willis) streiten.

Aktuell ist Meryl Streep in dem Kinofilm "Der Teufel trägt Prada 2" zu sehen. Auch zu diesem Film sah sie sich für "Vanity Fair" eine Szene an und lobt besonders die Leistung ihrer Kollegin Emily Blunt (43).