Der Tod steht ihr gut: Meryl Streep enthüllt Beef mit Goldie Hawn

In "Der Tod steht ihr gut" bekriegen sich Meryl Streep und Goldie Hawn vor der Kamera. Hinter den Kulissen waren die beiden hingegen ein Herz und eine Seele. Doch mit einer Sache brachte Hawn ihre Kollegin auf die Palme, wie die Oscarpreisträgerin nun enthüllte.
Während der Dreharbeiten zu "Der Tod steht ihr gut" (1992) kam es am Set zu einem kleinen "Beef" zwischen Meryl Streep (76) und ihrer Kollegin Goldie Hawn (80). Das enthüllte die Oscarpreisträgerin nun bei "Vanity Fair" - jedoch mit einem kleinen Augenzwinkern.