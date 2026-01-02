Der Tiger auf Prime Video: Das zeichnet den Antikriegsfilm aus

Klaustrophobische Zustände im Inneren eines Tiger-Panzers an der Ostfront im Jahr 1943. Lohnt sich der Antikriegsfilm "Der Tiger" auf Prime Video?
Am 2. Januar des neuen Jahres startet in der Abo-Flatrate von Amazons Streamingdienst Prime Video der deutsche Antikriegsfilm "Der Tiger" von Regisseur Dennis Gansel ("Die Welle", 52). Der packende Action- und Kriegsfilm, der größtenteils im Inneren eines Tiger-Panzers der deutschen Wehrmacht spielt, erinnert ein wenig an den großen Weltkriegsfilm-Erfolg "Im Westen nichts Neues" des Konkurrenz-Streamingdienstes Netflix. Hier wie da wird von den Schrecken, der Brutalität und Sinnlosigkeit des Krieges erzählt, in dem ein Menschenleben nichts wert ist - in der Version von Gansel allerdings vor dem Hintergrund eben des Zweiten Weltkriegs.