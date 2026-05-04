Der Teufel trägt Prada 3: Das sagen Streep, Hathaway und Blunt dazu

20 Jahre nach dem Original läuft derzeit "Der Teufel trägt Prada 2" in den deutschen Kinos. Nun haben die Darstellerinnen Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt verraten, unter welchen Bedingungen sie auch für einen dritten Teil zurückkehren würden.
Genau zwanzig Jahre hat es gedauert, bis Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Kaum ist "Der Teufel trägt Prada 2" in den Kinos, stellt sich schon die nächste Frage: Kommt auch noch ein dritter Teil? Die Antwort, die das Trio in einem Interview mit dem "People"-Magazin gab, fiel eindeutig aus: Ja - aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.