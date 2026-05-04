Der Teufel trägt Prada 3: Das sagen Streep, Hathaway und Blunt dazu

20 Jahre nach dem Original läuft derzeit "Der Teufel trägt Prada 2" in den deutschen Kinos. Nun haben die Darstellerinnen Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt verraten, unter welchen Bedingungen sie auch für einen dritten Teil zurückkehren würden.

Genau zwanzig Jahre hat es gedauert, bis Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Kaum ist "Der Teufel trägt Prada 2" in den Kinos, stellt sich schon die nächste Frage: Kommt auch noch ein dritter Teil? Die Antwort, die das Trio in einem Interview mit dem "People"-Magazin gab, fiel eindeutig aus: Ja - aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.

"Das Drehbuch", sagte Streep, ohne zu zögern, als die drei Schauspielerinnen gemeinsam gefragt werden, was sie zur Rückkehr bewegen würde. "Ein gutes Drehbuch. Alles hängt am Drehbuch", pflichtete Blunt ihr bei. Hathaway ergänzte die Antwort um eine weitere Bedingung: Alle müssten "Ja" sagen. Blunt bringt es auf den Punkt: "Es muss die 'Core Four' sein" - also das Trio plus Stanley Tucci, der derzeit bereits im Sequel wieder mit dabei ist. Streep fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Sie müssen auch am Leben sein."

Darum geht's im zweiten Film

In "Der Teufel trägt Prada 2" wird Meryl Streep wieder zur gefürchteten Modezarin Miranda Priestly. Hathaways Andy Sachs, einst ihre Assistentin, ist jetzt Redakteurin beim Modemagazin "Runway" und Blunt leitet als Emily Charlton inzwischen das US-Geschäft von Dior.

Streep beschrieb die Rückkehr zu Miranda Priestly als überraschend unkompliziert. "Ich glaube, man behält diese Figuren irgendwie", erklärte sie noch gegenüber "People". "Es hat mir gefallen, Miranda neu zu entdecken." Blunt fügt hinzu: Man sei mit der Figur, die man spielt, regelrecht verschmolzen. "Ich liebe es, diese Irre zu spielen. Es hat großen Spaß gemacht, wieder in ihre Schuhe zu schlüpfen."