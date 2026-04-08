Auf der Pressetour zu "Der Teufel trägt Prada 2" überrascht Anne Hathaway mit einem fransigen Pony - und macht damit ihrer ikonischen Rolle als Andy Sachs alle Ehre. Auch sonst sitzt ihr Look an der Seite von Meryl Streep.

Anne Hathaway (43) trägt wieder Pony - und wer "Der Teufel trägt Prada" kennt, versteht sofort, dass das kein Zufall ist. Auf der Pressetour zu "Der Teufel trägt Prada 2" erschien die Schauspielerin zunächst in Tokio, dann in Seoul mit ihrem neuen Look. Der dichte, fransige Pony erinnert unweigerlich an ihre Kultrolle als Andy Sachs, die in der Fortsetzung des Films nach 20 Jahren wieder auflebt. Hathaway schlüpft damit auch auf der Promotour Schritt für Schritt wieder in ihre Filmfigur.

Am Mittwoch in Seoul trug Hathaway einen eleganten Dutt zu dem gerade geschnittenen Pony mit den kinnlangen Strähnen, die ihr Gesicht weich einrahmen - fast haargenau wie Andy Sachs 2006. Ihr übriges Outfit bestand aus einem schulterfreien, beigefarbenen Korsett mit voluminösen Puffärmeln, einer weiten schwarzen Lederhose und spitzen Stilettos.

Hand in Hand mit Meryl Streep

So posierte sie Händchen haltend mit Co-Star Meryl Streep (76) im Hotel Four Seasons für die Fotografen. Die Filmikone entschied sich für einen knallroten Hosenanzug aus weiter Hose und zweireihigem Blazer, den sie mit einem Taillengürtel, mehreren goldenen Ketten, ihrer runden schwarzen Brille und Plateaupumps kombinierte - ein Look, der auch Streeps Filmfigur Miranda Priestly in modern verblüffend nahekommt.

Noch deutlicher wurde das modische Spiel einen Tag zuvor in Tokio. Dort trug Hathaway einen hohen Pferdeschwanz zum Pony, ein trägerloses Valentino-Kleid in Ballonform in der charakteristischen Farbpalette des Films - Rot, Weiß, Schwarz - mit auffälligen Rüschen und weiße Riemchen-Stilettos. Streep erschien in einem rot-weiß-blauen Zweiteiler mit Fransen aus Rock und zugeknöpftem Blazer. Dazu, ganz wie Miranda, eine große schwarze Sonnenbrille. Hairstylist Orlando Pita und Stylistin Erin Walsh scheinen die Bildsprache des Films Auftritt für Auftritt mit Bedacht in die Realität zu übersetzen.

"Der Teufel trägt Prada 2" erscheint am 30. April in den deutschen Kinos. Im Sequel kämpft Miranda Priestly gegen den Niedergang des klassischen Printjournalismus. Ihre einstige Assistentin Emily, gespielt von Emily Blunt, ist inzwischen als mächtige Werbedirektorin zu ihrer Gegenspielerin aufgestiegen. Neben Hathaway, Streep und Blunt kehrt auch Stanley Tucci als Nigel zurück. Neu dabei sind unter anderem Kenneth Branagh, Lucy Liu und Justin Theroux.