Meryl Streep und Anne Hathaway haben einen glamourösen Auftritt beim Auftakt der Pressetour für "Der Teufel trägt Prada 2" hingelegt. Bei einer Fashionshow und einem Museumsbesuch begeisterten die beiden Stars Fans mit Outfits und Geschichten vom Filmdreh.

Die Pressetour für "Der Teufel trägt Prada 2" ist am Montag in Mexiko-Stadt gestartet. Zum Auftakt fand eine Modenschau im Kunstmuseum Museo Anahuacalli statt. Präsentiert wurden zahlreiche vom Sequel inspirierte Looks. Auch Meryl Streep (76) und Anne Hathaway (43) glänzten bei dem Event mit ihren Outfits.

Streep kam in einem blauen Satinkleid mit langen Ärmeln, einem breitem Gürtel und goldenen Knöpfen. Dazu kombinierte sie eine schwarz-goldene Tasche und Hängeohrringe. Ihre Haare waren zu einem schlichten Zopf zusammengebunden. Hathaway strahlte neben ihr in einem roten Pailletten-Minikleid und schwarzen Overknee-Stiefeln. Die Schauspielerin legte zudem einen leuchtend roten Lippenstift auf.

Gleich zwei Auftritte in eleganten Looks

Zuvor hatten die beiden das Frida-Kahlo-Museum besucht, wo sie Fanfragen beantworteten. Dabei präsentierten sie sich noch in anderen Outfits: Streep trug eine rote Kombination aus Blazer, Hose, Schleifenbluse und Slingback-Pumps. Hathaway wählte eine schwarze Bluse und einen passenden Fransenrock. Ein auffälliger goldener Gürtel und schwarze Pumps rundeten das Ensemble ab.

Bei der Fragerunde erzählte Hathaway lachend von ihrem Sturz am Filmset im vergangenen Jahr, der viral ging. Ein Clip hatte sie gezeigt, wie sie auf einer Treppe fiel. "Es war unsere letzte Aufnahme auf der Straße", verriet sie einem auf X geteilten Video zufolge. "Wir hatten etwa sechs Wochen lang gedreht, und ich war gerade in High Heels quer durch Manhattan gerannt. Es war die letzte Aufnahme, und dann passierte es", sagte sie. Streep wiederum kommentierte ihren eigenen Sturz bei den Dreharbeiten. "Ich bin auf dem roten Teppich bei der Met Gala hingefallen", erzählte sie. Auch davon hatten sich Videos auf Social Media verbreitet.

Große Rückkehr der Hauptdarsteller

Beide kehren nach 20 Jahren in ihre Rollen aus dem Originalfilm zurück. Meryl Streep spielt Miranda Priestly, Chefin des Modemagazins "Runway", während Anne Hathaway Andy Sachs verkörpert. Emily Blunt ist wieder als Mirandas ehemalige Assistentin Emily dabei, Stanley Tucci als der Berater der Chefredakteurin. Den Cast ergänzen unter anderem Lucy Liu, Simone Ashley, B.J. Novak, Justin Theroux und Lady Gaga.

Meryl Streeps Figur muss sich mit dem schwindenden Geschäft der Printmedien auseinandersetzen. Dabei gerät sie mit Emily in einen Konflikt, die inzwischen als einflussreiche Managerin bei einem Luxusunternehmen arbeitet. Ausgerechnet sie entscheidet nun über Werbebudgets, die Miranda für ihre Projekte benötigt...

In Deutschland läuft der Film am 30. April in den Kinos an.