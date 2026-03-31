Meryl Streep und Anne Hathaway haben einen glamourösen Auftritt beim Auftakt der Pressetour für "Der Teufel trägt Prada 2" hingelegt. Bei einer Fashionshow und einem Museumsbesuch begeisterten die beiden Stars Fans mit Outfits und Geschichten vom Filmdreh.
Die Pressetour für "Der Teufel trägt Prada 2" ist am Montag in Mexiko-Stadt gestartet. Zum Auftakt fand eine Modenschau im Kunstmuseum Museo Anahuacalli statt. Präsentiert wurden zahlreiche vom Sequel inspirierte Looks. Auch Meryl Streep (76) und Anne Hathaway (43) glänzten bei dem Event mit ihren Outfits.