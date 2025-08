Der Teufel trägt Prada 2: Meryl Streep im roten Traumkleid am Set

Neue Fotos vom Filmset von "Der Teufel trägt Prada 2": Meryl Streep präsentiert sich als Miranda Priestly in einem roten Kleid. Auch Stanley Tucci war am Drehtag elegant gekleidet.

Meryl Streep (76) hat mit einem glamourösen Outfit am Filmset von "Der Teufel trägt Prada 2" begeistert. Der Schauspielstar strahlte am Freitag in einem roten Kleid mit voluminösem Rock und langer Schleppe. Auch der auffällige Ausschnitt der Robe sorgte für einen Wow-Moment. An Streeps Seite zeigte sich Stanley Tucci (64) in einem schwarzen Smoking. Er gibt erneut den Art Director Nigel, Streep kehrt in die Rolle der "Runway"-Chefredakteurin Miranda Priestly zurück.

Neu hinzu stößt Simone Ashley (30), die ebenfalls beim Dreh am American Museum of Natural History in New York City gesichtet wurde. Fotos zeigen sie in einem schwarzen Kleid, High Heels und einer glitzernden Strumpfhose. Welche Figur sie in dem Sequel spielen wird, ist noch nicht bekannt. Daneben wurde auch das Model Ashley Graham (37) am Set abgelichtet.

Foto von Anne Hathaway gibt möglichen Hinweis auf Handlung

Erste Fotos vom Set entstanden vor fast zwei Wochen. Diese zeigten Anne Hathaway (42) in ihrer Rolle als Andy Sachs in einem gemusterten Maxikleid und mit hellem Hut. Ihre Umhängetasche mit der Aufschrift "Runway" könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Journalistin wieder für das fiktive Modemagazin arbeitet.

Wenige Tage später gab es einen ersten Blick auf Meryl Streep als Miranda Priestly. Sie war in einem khakifarbenen Trenchcoat, einem braunen Bleistiftrock, fliederfarbener Bluse und der üblichen schwarzen Sonnenbrille zu sehen. An einem weiteren Drehtag zeigte sie sich in einem eleganten Outfit in Grau aus Blazer, Top, Rock und Pumps. Neben ihr lief Tucci in einem hellen Anzug mit passender Weste, einem hellblauen Streifenhemd und mit Krawatte. Anne Hathaway eilte in einem blauen Top und Nadelstreifen-Blazer sowie einer dunklen Hose hinterher.

Auch Emily Blunt (42) zeigte sich bereits in ihrer Rolle als Emily Charlton. Auf ersten Bildern war sie in einer weißen Bluse und einem schwarzen Nadelstreifen-Korsett-Oberteil zu sehen. Dazu trug sie eine ovale Sonnenbrille. Ihre Haare leuchteten wie im ersten Teil in einem Rotton.

Kinostart am 1. Mai 2026

"Der Teufel trägt Prada 2" soll am 1. Mai 2026 - 20 Jahre nach dem Originalfilm - in die Kinos kommen. Einige Details zur Handlung sind bereits bekannt: Miranda Priestly kämpft in der Fortsetzung gegen den Niedergang des traditionellen Zeitschriftengeschäfts. Gleichzeitig muss sie sich mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily Charlton auseinandersetzen, die inzwischen eine Führungskraft in einer Luxus-Werbeagentur ist.