Der Teufel trägt Prada 2: Die Looks von Miranda, Andy und Emily zum Nachstylen

Miranda Priestly, Andy Sachs und Emily Charlton: Jede Figur aus "Der Teufel trägt Prada 2" hat ihren ganz eigenen Stil, der den neuen Mode-Film erst ausmacht. Das steckt hinter den ikonischen Looks der Protagonistinnen und so stylt man sie nach.

Das lang ersehnte Sequel von "Der Teufel trägt Prada" ist 20 Jahre nach dem Originalfilm endlich da. Modefans sind nach dem Kinobesuch begeistert. Denn die hauptverantwortliche Kostümdesignerin Molly Rogers hat die drei Hauptcharaktere mit sorgfältig kuratierten Looks ausgestattet, die Persönlichkeit und Machtposition jeder Figur auf den Punkt bringen und direkt auf dem Film von 2006 aufbauen. Über ihre Herangehensweise hat Rogers ausführlich in Interviews mit dem Modemagazin "WWD" und der "Vogue" gesprochen.

Hier kommt eine übersichtliche Zusammenfassung, wofür die Looks von Miranda Priestly, Andy Sachs und Emily Charlton in "Der Teufel trägt Prada 2" stehen. Und natürlich folgt zu jeder Figur ein Tipp, wie sich die Looks im Alltag nachstylen lassen.

Miranda Priestly: Ihre Looks sprühen vor Autorität

Meryl Streep (76) kehrt als Miranda Priestly mit einem Stylingprinzip zurück, das sich leicht zusammenfassen lässt: modische Autorität. Kostümdesignerin Rogers setzte beim Styling der "Runway"-Chefin bewusst auf klare Silhouetten mit einer breiten Schulterpartie ohne überflüssige Details. Ein maßgefertigtes rotes Balenciaga-Kleid beim Met-Gala-Auftritt, ein funkelnder Armani-Privé-Mantel für den nächtlichen Spaziergang durch Mailand: Priestlys Looks sind immer perfekt, souverän und elegant, mit einer stillen Strenge, aber nie überladen.

So gelingt der Look: Am besten investiert man für einen Miranda-Look in einen hochwertigen Oversize-Blazer oder einen Mantel mit betonten Schultern. À la Miranda sollte Farbpalette monochromatisch sein und aus klassischen Farben bestehen: Elfenbein, helles Grau, Schwarz, Marineblau oder maximal ein kühles Rot. Bei den Accessoires gilt: wenig, dafür hochwertige Qualität. Miranda Priestly setzt auf teure Uhren, elegante Sonnenbrillen und stilvolle Handtaschen.

Andy Sachs: Vintage trifft auf modernen Business-Look

Anne Hathaways (43) Andy Sachs ist 20 Jahre älter und modisch deutlich selbstbewusster geworden. Ihr Stil hat sich weg vom Hochglanz-Assistentinnen-Look hin zu einer glamourösen Funktionalität entwickelt: 2026 prägen Menswear-Silhouetten, Vintage-Funde und stilsichere Kombinationen ihren Style. Andy Sachs trägt in "Der Teufel trägt Prada 2" ein Nadelstreifen von John Galliano, Phoebe-Philo-Shirt, dazu Prada-Schuhe. Kostümdesignerin Rogers ließ sich von Diane Keatons Annie Hall inspirieren und das sieht man.

So gelingt der Look: Am besten sucht man auf Vintage-Plattformen nach gut geschnittenen Nadelstreifen-Blazern, -Westen oder -Hosen. Wer sie mit einem schlichten weißen T-Shirt und einer stylischen Business-Tasche kombiniert hat den Andy-Sachs-Look verstanden. In ihrem Fall gilt ein einziges hochwertiges Piece hebt das gesamte Outfit auf ein neues Styling-Level. Der Mut zur Menswear zu greifen und mit Vintage-Elementen zu spielen, ist 2026 bei ihrem Look ausdrücklich erlaubt.

Emily Charlton: Provozierende Mode-Statements

Emily Blunt (43) spielt Emily Charlton nun als Führungskraft bei Dior. In der Fortsetzung macht ihre Garderobe unmissverständlich klar, wer 20 Jahre später die Macht hat. Einer ihrer ersten Auftritte im Sequel absolviert sie in einem von Dessous inspirierten Power-Suit, abgerundet durch Diors neue D-Journey Bag. Emily Charlton präsentiert sich gewohnt modebewusst, maximalistisch und wie immer mit einer Prise Mode-Wagnis.

So gelingt der Look: Mut zur Übertreibung ist das Stichwort. Wer ein bewusst Lingerie-Details in seine Outfits integriert, hat ihr Stylinggeheimnis verstanden. Ein Korsett über einem weißen Hemd zu einer weiten Nadelstreifenhose sorgen für Provokation in einem sonst streng wirkenden Look. Eine Statement-Tasche, eine angesagte Sonnenbrille oder auffällige Ohrringe genügen, vollenden den Look. Emily zeigt in der Fortsetzung, dass sie gerne provoziert und ihren Status mit ihren Outfits nach außen repräsentiert.

Lohnt sich der Kino-Besuch?

"Der Teufel trägt Prada 2" ist seit dem 30. April in deutschen Kinos zu sehen. Das Kino-Erlebnis ist eine überraschend gelungene Fortsetzung : witzig, klug beobachtet und nah am Puls der Zeit. Der Film liefert genau das, was man sich erhofft - ikonische Dialoge, starke Figuren, viele denkwürdige Mode-Momente und eine bissige Analyse der modernen Medienwelt.