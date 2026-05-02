Der Teufel trägt Prada 2: Die Looks von Miranda, Andy und Emily zum Nachstylen

Miranda Priestly, Andy Sachs und Emily Charlton: Jede Figur aus "Der Teufel trägt Prada 2" hat ihren ganz eigenen Stil, der den neuen Mode-Film erst ausmacht. Das steckt hinter den ikonischen Looks der Protagonistinnen und so stylt man sie nach.
Das lang ersehnte Sequel von "Der Teufel trägt Prada" ist 20 Jahre nach dem Originalfilm endlich da. Modefans sind nach dem Kinobesuch begeistert. Denn die hauptverantwortliche Kostümdesignerin Molly Rogers hat die drei Hauptcharaktere mit sorgfältig kuratierten Looks ausgestattet, die Persönlichkeit und Machtposition jeder Figur auf den Punkt bringen und direkt auf dem Film von 2006 aufbauen. Über ihre Herangehensweise hat Rogers ausführlich in Interviews mit dem Modemagazin "WWD" und der "Vogue" gesprochen.