Der Super Mario Galaxy Film: Yoshi wird Teil des Mario-Abenteuers

Nach dem Erfolg des ersten Films folgt die Fortsetzung: "Der Super Mario Galaxy Film" bringt Mario, Luigi und erstmals auch Yoshi auf die Leinwand. Ein neuer Trailer zeigt den grünen Dino in Aktion. Kinostart in Deutschland ist der 1. April 2026.

Universal Pictures hat einen ersten Blick auf Yoshi in "Der Super Mario Galaxy Film" veröffentlicht. Der grüne Dino ist damit offiziell Teil der Fortsetzung rund um die Nintendo-Figuren Mario und Luigi. Der Kinostart in Deutschland ist für den 1. April 2026 angesetzt, wie Universal Pictures International Germany bekannt gibt.

Der Clip zeigt Yoshi in verschiedenen Szenen des Films, der neue Figuren und Schauplätze in Form von Galaxien einführt. Für langjährige Nintendo-Spieler dürfte der Auftritt des Dinos keine Überraschung sein - bereits am Ende des ersten Films wurde seine Ankunft angedeutet.

Gleiches Team wie beim Vorgänger

Die Produktion liegt erneut in den Händen von Chris Meledandri (Illumination) und Shigeru Miyamoto (Nintendo). Universal Pictures und Nintendo treten als Co-Produzenten auf. Aaron Horvath und Michael Jelenic führen wie beim Vorgänger Regie, das Drehbuch stammt wieder von Matthew Fogel. Komponist Brian Tyler steuert auch diesmal die Filmmusik bei.

Bekannte Stimmen kehren zurück

In der englischen Originalfassung sprechen erneut Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi) und Jack Black (Bowser). Hinzu kommen Keegan-Michael Key, Benny Safdie, Kevin Michael Richardson und Brie Larson. Welche Rollen die Neuzugänge übernehmen, wurde noch nicht mitgeteilt.

Neben Yoshi sollen Berichten zufolge auch Baby Mario, Baby Luigi und Birdo im Film auftauchen. Eine Szene des Trailers spielt offenbar im Wüstenland - eine Umgebung, die aus dem Spiel "Super Mario Odyssey" stammt.

Vorgänger spielte über eine Milliarde Dollar ein

Der erste "Super Mario Bros. Film" kam 2023 in die Kinos und wurde zu einem der erfolgreichsten Animationsfilme der vergangenen Jahre. Weltweit spielte er mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar ein. In Deutschland sahen ihn über fünf Millionen Menschen.