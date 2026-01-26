Der Super Mario Galaxy Film: Yoshi wird Teil des Mario-Abenteuers

Nach dem Erfolg des ersten Films folgt die Fortsetzung: "Der Super Mario Galaxy Film" bringt Mario, Luigi und erstmals auch Yoshi auf die Leinwand. Ein neuer Trailer zeigt den grünen Dino in Aktion. Kinostart in Deutschland ist der 1. April 2026.
