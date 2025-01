Der Strick-Pullunder ist zurück: Diesen süßen Modetrend aus Portugal wollen jetzt alle tragen

Wenn es um modische Inspiration geht, ist Portugal eine der unterschätzten Adressen für stilbewusste Trendsetterinnen. Das kleine Land am Atlantik überrascht mit einer großen Liebe zu gestrickten Sweater Vests, die den Winterlook 2025 prägen. Influencerinnen wie Mafalda Patrício und Rita Montezuma setzen auf die charmanten Pullunder, die Nostalgie mit Zeitgeist verbinden. Doch was macht diesen Trend so besonders - und warum sollten wir uns ihn sofort abschauen?

Sweater Vests als mutiges Modestatement

Gestrickte Sweater Vests sind mehr als nur ein funktionales Kleidungsstück - sie sind ein Statement. Ob in leuchtenden Farben, mit Zopfmustern oder klassisch einfarbig, die Pullunder strahlen eine spielerische Eleganz aus, die perfekt zu der entspannten Ästhetik Portugals passt. Besonders begehrt: Modelle, die handgestrickt oder von kleinen Labels gefertigt werden. Der Fokus liegt auf hochwertigen Materialien wie Wolle oder Alpaka, die nicht nur wärmen, sondern auch nachhaltig sind. Ein weiteres Plus: Sie lassen sich leicht in jede Wintergarderobe integrieren.

Portugiesische Influencerinnen machen es vor: Kombiniert mit einer schlichten Bluse oder einem Rollkragenpullover wirken Sweater Vests sophisticated und dennoch mühelos. Besonders angesagt sind Layering-Looks mit Oversize-Jacken und Chunky-Boots. Wer es femininer mag, trägt dazu einen Plissee-Midirock und kniehohe Stiefel. Diese Vielseitigkeit macht den Trend so attraktiv.

Warum sind Pullunder gerade jetzt in?

Der Hype um gestrickte Pullunder kommt nicht von ungefähr: In Zeiten, in denen Slow Fashion und Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen, feiern traditionelle Handwerkskünste ein Comeback. Gestrickte Sweater Vests greifen diesen Trend perfekt auf. Gleichzeitig bedienen sie den Wunsch nach Gemütlichkeit und Funktionalität in der kalten Jahreszeit. Das Ergebnis? Ein Must-have, das sowohl modische als auch praktische Ansprüche erfüllt.

Zudem passt der Look perfekt zur aktuellen Sehnsucht nach nostalgischen Elementen. Die Sweater Vests erinnern an die 70er-Jahre, werden aber durch neue Schnitte und Kombinationen zeitgemäß interpretiert. Gerade im Winter sind sie eine charmante Alternative zu klassischen Pullovern und bringen frischen Wind in die Garderobe.

Knitted Sweater Vest: So trägt man den Trend

Noch unsicher, wie der Pullunder-Look in den Alltag integriert werden kann? Hier ein paar Styling-Tipps:

Office Look: Unter einer neutralen Sweater Vest eine weiße Bluse tragen und sie mit einer schwarzen Stoffhose und bequemen Loafern kombinieren.

Casual Chic: Ein Oversize-Pullunder trifft auf einen engen Rollkragenpullover in Kombi mit Skinny-Jeans und Ankle-Boots.

Feminin-verspielt: Wer einen farbenfrohen Pullunder über einem Kleid mit Statement-Print trägt, bringt Farbe in die Mode. Mutige kombinieren gemusterte Sweater Vests mit kontrastreichen Prints.