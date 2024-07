Der Streamingriese greift zu: Mit Ben Affleck und Matt Damon: Netflix sichert sich Rechte an RIP

(eee/spot) 03.07.2024 - 11:53 Uhr , aktualisiert am 03.07.2024 - 11:53 Uhr

Mit Ben Affleck und Matt Damon: Netflix sichert sich Rechte an "RIP"

1 Ben Affleck (li.) und Matt Damon arbeiten an ihrem nächsten Filmprojekt. Foto: s_bukley/Shutterstock.com

Netflix hat sich die Rechte am Krimithriller "RIP" gesichert. Produziert wird der Film von Ben Affleck und Matt Damon, die zudem die Hauptrollen spielen.











Netflix hat sich die Rechte an Joe Carnahans (55) Krimithriller "RIP" gesichert. Das hat der Streamingriese selbst in einer Mitteilung bestätigt. Konkrete Details zur Handlung des Streifens sind bislang noch nicht bekannt. Nur so viel: Die Hauptrollen werden Matt Damon (53) und Ben Affleck (51) innehaben, Carnahan fungiert als Autor und Regisseur.