Der Starkoch im Interview: Wie meistert Roland Trettl die Kitchen Impossible-Gastgeberrolle?

Er übernimmt für Tim Mälzer in drei Episoden: Roland Trettl erzählt im Interview, was er an "Kitchen Impossible" so schätzt und welche Herausforderungen die VOX-Sendung mit sich bringt.
Roland Trettl (54) übernimmt am 19. April das Ruder von Tim Mälzer (55) und wird im Kochformat "Kitchen Impossible" zum Gastgeber (immer sonntags 20:15 Uhr bei VOX und auf RTL+). Mälzer (55) hatte sich im vergangenen Jahr eine kamerafreie Auszeit genommen und Roland Trettl gefragt, ob er für drei Folgen der elften Staffel einspringen könne. Der Südtiroler Spitzenkoch und "First Dates"-Moderator sagte zu. Auch am 3. Mai und am 24. Mai wird sich Trettl mit Kochkollegen duellieren. Am 19. April wird zunächst Martin Klein zu seinem Kontrahenten.