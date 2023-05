1 Seit 1970 lebt der Schimpanse „Benny“ in Karlsruhe. Foto: Stadtarchiv Karlsruhe

Das Schimpansen-Männchen Benny lebt seit genau 50 Jahren im Karlsruher Zoo. Er kam auf einem kuriosen Weg in die badische Stadt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Und plötzlich macht es Klack. Benny reckt die Faust, läuft nach vorne und klopft gegen die Plexiglas-Scheibe. Offenbar will das Schimpansen-Männchen dem Buben, der Fotos macht mit seinem Smartphone, zeigen, wer „der Herr im Haus“ ist. Sein Revierverhalten ist typisch. Seit dem 31. August 1970 lebt der einst von der Elfenbeinküste eingeflogene Schimpanse in Karlsruhes Stadtgarten. So wie sich sein Gehege verändert hat im Laufe der Jahre, so veränderte sich auch der Umgang.