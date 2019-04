18 Bald in der Teambekleidung des VfB Stuttgart: Sven Mislintat. Foto: dpa

Der frühere Dortmunder Chefscout Sven Mislintat wird neuer Sportdirektor des VfB Stuttgart. Wir haben in die Vergangenheit des 46-Jährigen geblickt und festgestellt, Mislintat drückte mit vielen bei der Ausbildung zum Fußball-Lehrer im Jahrgang 2011 die Schulbank, die auch beim VfB Stuttgart schon etwas zu sagen hatten.

Stuttgart - Sven Mislintat wird neuer Manager beim VfB Stuttgart – auf dem Cannstatter Wasen jedenfalls herrscht eine gewisse Vorfreude. Mislintat wuchs in Kamen auf. Nach dem Studium der Sportwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum arbeitete er seit 2006 als Chefscout und Leiter Profifußball bei Borussia Dortmund. Er empfahl dem Verein Spieler wie Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé und Shinji Kagawa. VfB-Trainer Markus Weinzierl hat den potenziellen neuen Sportdirektor unabhängig von einer möglichen Verpflichtung als Fachmann gelobt – beide Weinzierl und Mislintat hatten 2011 gemeinsam die Fußballlehrer-Lizenz erworben. „Ich kenne ihn. Wir waren zehn Monate in einem Raum gesessen, haben sehr viel über Fußball geredet“, sagte Weinzierl, „er hat eine gute Auffassung vom Fußball, hat eine gute Idee und ist ein guter Typ.“

Lesen Sie hier: Warum Hitzlkperger auf Mislintat setzt

Die beiden hatten im Jahr 2011 die Ausbildung zum Fußball-Lehrer absolviert, damals drückten noch einige andere Damen und Herren die Schulbank, von denen nicht wenige später beim VfB Stuttgart noch ihre Spuren hinterlassen sollten.

