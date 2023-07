Laue Sommernächte und kurzweilige Film-Freuden unter freiem Himmel: Die Kino-Open-Air-Saison hat begonnen. An vielen Orten im Landkreis werden jetzt lustige, nachdenkliche, unterhaltsame oder actionreiche Streifen draußen gezeigt – auf der großen Leinwand und mit Bewirtung vorneweg oder drumherum. Eine Auswahl:

Ludwigsburg Vom 29. Juli bis 20. August läuft das 31. Sommernachts Open Air Kino im einmalig schönen Innenhof der Karlskaserne, Das Programm ist noch nicht ganz festgezurrt, aber klar ist: Es laufen wieder Film-Highlights der Saison auf der Riesenleinwand unter freiem Himmel. Dazu gibt es vielfältige Gastronomie vor den Vorstellungen. „Film ab“ heißt es mit Einbruch der Dunkelheit um 21.30 Uhr. Abendkassen-Öffnung, Einlass und Bewirtung ist ab 19.30 Uhr. Die Vorstellungen finden bei jedem Wetter statt, das Gelände ist nicht überdacht. Deshalb wird passende Kleidung empfohlen. Nicht erlaubt sind Regenschirme.

Besigheim Schon dieses Wochenende geht es in Besigheimer Freibad mit Open Air Kino los. Am Freitag, 7. Juli, wird „Yesterday“ gezeigt, am Samstag, 8. Juli, läuft „Der Gesang der Flusskrebse“. Die Filme starten bei Dunkelheit circa um 22 Uhr.

Steinheim Eine einzigartige Atmosphäre gibt es alle Jahre wieder beim Sommerkino im Herzen von Steinheim. Dieses Mal findet es vom 13. bis 15. Juli statt. Auf der großen Leinwand auf dem Parkplatz Kloster läuft am Donnerstag, 13. Juli, „Griechenland oder Der laufende Huhn“, am Freitag, 14. Juli, „Im Taxi mit Madeleine“ und am Samstag, 15. Juli, „Einfach mal was Schönes“. Filmstart ist jeweils gegen 21.45 Uhr, die Bewirtung übernimmt das Team der Firma Daunquardt und Partner.

Kornwestheim Am 21. und 22. Juli macht das Open-Air-Kino BW in Kornwestheim Station. In der Nähe des Erholungsgebietes vom Alten Stadtgarten gelegen, ist auf dem CVJM-Gelände am Oberen Klingelbrunnen wieder Sommerkino angesagt: Cocktails, Popcorn und Filmkunst gibt es am Freitag, 21. Juli mit „Einfach mal was Schönes“, der Filmtitel für Samstag, 22. Juli, wird demnächst bekannt gegeben. Einlass ist von 19 Uhr an, Filmstart gegen 21.30 Uhr.

Sachsenheim Kino mit traumhafter Schlosskulisse: Im Schlossfreibad in Sachsenheim geht es am 27. und 28. Juli weiter mit dem Open-Air-Kino. Einlass ist um 19.30 Uhr, Filmstart gegen 21.30 Uhr. Am Donnerstag, 27. Juli, kommt „Caveman“ auf die Leinwand, am Freitag, 28. Juli, dann „Der Nachname“.

Erdmannhausen Auch der Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule wird wieder zum Freiluft-Kino: Und zwar am Freitag, 28. Juli, um 21.30 Uhr. Es läuft „Die Fabelmans“.

Bietigheim-Bissingen Fast zwei Wochen Open-Air-Kino gibt es vom 29. Juli bis 6. August in Bietigheim an der Schule im Aurain. Es gibt eine leckere Weinauswahl, Crêpes und weiteren Spezialitäten. Gezeigt werden „die besten Filme der vergangenen Monate und aktuelle Tophits“, vermeldet der Veranstalter Open-Air-Kino BW. Das genaue Programm folgt noch. Einlass ist täglich ab 19.30 Uhr, Filmbeginn um circa 21.30 Uhr.

Vaihingen an der Enz Weiter mit dem täglichen Open-Air-Kino geht es in Vaihingen an der Enz auf dem Schulhof der Realschule vom 8. bis 20. August. Hier gibt es sogar das Schmankerl, dass man bei ganz schlechtem Wetter spontan in die Stadthalle nebenan ausweichen könnte. Einlass ist täglich ab 19 Uhr, Filmbeginn circa 21.15 Uhr.