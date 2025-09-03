Die 22-jährige Schauspielerin Lola Tung verrät, was sie durch ihre Rolle in "Der Sommer, als ich schön wurde" über die Liebe gelernt hat. Und gesteht: Dating-Apps sind nichts für sie.
Lola Tung (22) sehen in der Prime-Video-Erfolgsserie "Der Sommer, als ich schön wurde" derzeit Millionen Zuschauer und Zuscherinnen beim Liebeschaos zwischen zwei Brüdern zu. Im Interview mit dem "Nylon"-Magazin sprach sie nun darüber, was sie durch ihre komplizierte TV-Romanze fürs echte Leben gelernt hat. Ihr Fazit über das Dating im Jahr 2025 fällt dabei ziemlich ernüchternd aus.