Der Sommer, als ich schön wurde: Das planen die Stars nach der Serie

Die Prime-Video-Erfolgsserie "Der Sommer, als ich schön wurde" endet am 17. September mit der elften Folge der dritten Staffel. Die drei Hauptdarsteller haben bereits die nächsten Projekte am Start.
Die verzwickte Dreiecksgeschichte um Isabel "Belly" Conklin sowie den Brüdern Jeremiah und Conrad Fisher hat Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Prime-Video-Serie "Der Sommer, als ich schön wurde" in den Bann gezogen. Nach drei Staffeln veröffentlicht der Streamingdienst am 17. September, 9 Uhr, die allerletzte Folge. Damit endet auch für die Hauptdarsteller Lola Tung (22), Gavin Casalegno (26) und Christopher Briney (27) ein großes Kapitel. Durch die Teenie-Romanze wurden sie schlagartig berühmt.