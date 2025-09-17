Der Sommer, als ich schön wurde: Das planen die Stars nach der Serie

Die Prime-Video-Erfolgsserie "Der Sommer, als ich schön wurde" endet am 17. September mit der elften Folge der dritten Staffel. Die drei Hauptdarsteller haben bereits die nächsten Projekte am Start.

Die verzwickte Dreiecksgeschichte um Isabel "Belly" Conklin sowie den Brüdern Jeremiah und Conrad Fisher hat Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Prime-Video-Serie "Der Sommer, als ich schön wurde" in den Bann gezogen. Nach drei Staffeln veröffentlicht der Streamingdienst am 17. September, 9 Uhr, die allerletzte Folge. Damit endet auch für die Hauptdarsteller Lola Tung (22), Gavin Casalegno (26) und Christopher Briney (27) ein großes Kapitel. Durch die Teenie-Romanze wurden sie schlagartig berühmt.

Lola Tung übernimmt eine Hauptrolle in "The Young People for Neon" Am 17. Juni 2022 startete die erste Staffel der Serie, die auf der gleichnamigen Trilogie von Jenny Han beruht und sofort ein Hit wurde. In den sozialen Netzwerken bekundeten Fans fleißig, ob sie "Team Jeremiah" oder "Team Conrad" sind. Drei Jahre später, am 16. Juli 2025, feierte dann die dritte und finale Staffel ihren Auftakt. Immer mittwochs gab es eine neue Folge und die Spannung stieg: Für welchen Bruder wird sich Belly letztlich entscheiden?

Während Millionen Fans rund um den Globus auf das Finale am 17. September hinfieberten, widmeten sich die drei Jungstars bereits ihren nächsten beruflichen Projekten. Lola Tung hat kürzlich die Produktion des Horrorfilms "Forbidden Fruits" abgeschlossen, der 2026 in die Kinos kommen soll. Darin ist sie neben "Riverdale"-Star Lili Reinhart (29) zu sehen. Als nächstes dreht die gebürtige New Yorkerin zusammen mit "Bridget Jones"-Schauspielerin Nico Parker (20) den neuen Film von Regisseur Osgood Perkins, "The Young People for Neon", der auf seinem eigenen Drehbuch basiert. Laut "Variety" wird die Produktion des Films im Herbst in Vancouver, Kanada, beginnen.

Zwischen Schauspielerei und Werbeauftritten

Jeremiah-Darsteller Gavin Casalegno hat mit 6,7 Millionen Followern den erfolgreichsten Instagram-Auftritt der drei Serienstars und ist gefragter Werbestar. Bereits mit vier Jahren stand er als Model vor der Kamera. Durch Rollen in Serien wie "Vampire Diaries" (2015) und "Walker" (2021) kam er ins Schauspielgeschäft. 2024 war er im Film "Queen of the Ring" über Wrestlerin Mildred Burke zu sehen. Derzeit dreht er den Thriller "The Devil's Mouth", in der eine Gruppe von Freunden bei einem Thailand-Trip in einer Unterwasserhöhle ums Überleben kämpft.

Christopher Briney, der Jeremiahs älteren Bruder und Liebes-Kontrahenten Conrad spielt, war in den vergangenen Jahren neben der Erfolgsserie bereits in zwei Filmen zu sehen. In "Dalíland" (2022) und "Mean Girls - Der Girls Club" übernahm er jeweils eine der Hauptrollen. Nach dem Drehschluss zu "Der Sommer, als ich schön wurde" zog es den US-Amerikaner dann aber erst einmal auf die Bühne: Vom 13. Juni bis 3. August spielte er im Theaterstück "Dilaria" in New York. Daneben zeigt sich Briney wie seine Co-Stars gerne auf Veranstaltungen wie zuletzt etwa bei den US Open, ziert Magazincover und wirbt für diverse Marken.