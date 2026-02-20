Nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor herrscht Aufruhr im britischen Königshaus. Seine Töchter sollen völlig aufgelöst sein. Ex-Frau Sarah Ferguson hält sich offenbar im Ausland verborgen.
Die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor an seinem 66. Geburtstag hat nicht nur die britische Monarchie erschüttert - sie hat auch seine engste Familie in eine tiefe Krise gestürzt. Seit der ehemalige Herzog von York am Donnerstagmorgen in seinem Haus auf dem Sandringham-Anwesen von der Polizei abgeholt und erst Stunden später wieder freigelassen wurde, wächst die Frage: Wo stecken eigentlich seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) und die gemeinsamen Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35)?