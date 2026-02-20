Nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor herrscht Aufruhr im britischen Königshaus. Seine Töchter sollen völlig aufgelöst sein. Ex-Frau Sarah Ferguson hält sich offenbar im Ausland verborgen.

Die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor an seinem 66. Geburtstag hat nicht nur die britische Monarchie erschüttert - sie hat auch seine engste Familie in eine tiefe Krise gestürzt. Seit der ehemalige Herzog von York am Donnerstagmorgen in seinem Haus auf dem Sandringham-Anwesen von der Polizei abgeholt und erst Stunden später wieder freigelassen wurde, wächst die Frage: Wo stecken eigentlich seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) und die gemeinsamen Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35)?

Von keiner der drei Frauen gab es bislang ein öffentliches Lebenszeichen. Weder eine Stellungnahme noch ein Auftritt. Dabei soll die Prinzessinnen die Nachricht von der Festnahme ihres Vaters besonders hart getroffen haben. Eine Quelle beschrieb gegenüber der "Daily Mail" knapp und deutlich: Die Frauen seien "in einem schlechten Zustand". Eine der Schwestern soll sich bei ihrer Mutter aufhalten.

Sorge um Sarah Fergusons psychische Gesundheit

Insider zeigten sich auch besorgt um die psychische Verfassung der ehemaligen Herzogin von York. Ein Vertrauter sagte dem "Telegraph", die Polizeiermittlungen seien "katastrophal für sie und ihre Mädchen". Sarah Ferguson versuche, tapfer zu bleiben, doch die Situation sei verheerend. Zuletzt soll Andrews Ex-Frau, die selbst mehrfach in den Epstein-Akten auftaucht, am 25. September vergangenen Jahres in der Öffentlichkeit gesehen worden sein, als sie die Royal Lodge verließ, wie die "Daily Mail" berichtet.

Fergusons genauer Aufenthaltsort bleibt ein Rätsel. Dem Vernehmen nach hält sie sich im Ausland auf - zunächst habe sie einige Tage mit Freunden in den französischen Alpen verbracht, bevor sie in die Vereinigten Arabischen Emirate weitergereist sei. Laut "People" hatte Ferguson nach der Räumung der Royal Lodge geplant, in ein eigenes Haus zu ziehen und ein unabhängiges Leben aufzubauen. Berichte, sie könnte bei Tochter Beatrice auf dem Land oder bei Eugenie in Portugal unterkommen, wurden von einem Sprecher zurückgewiesen.

Auch um die Schwestern ranken sich Fragen. Anders als ihre Eltern dürfen Beatrice und Eugenie ihre königlichen Titel behalten, doch seit Andrews Festnahme fehlt von beiden jede Spur. Beatrices Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) wurde zuletzt bei einem Trip nach Miami und Palm Beach in Florida gesichtet - allerdings ohne seine Frau. Der Immobilienentwickler und Innenarchitekt postete Fotos aus den USA auf Instagram, Beatrice war auf keinem der Bilder zu sehen.

Andrew Mountbatten-Windsor selbst wurde vergangenen Donnerstag nach rund elf Stunden in Polizeigewahrsam wieder freigelassen. Die Thames Valley Police bestätigte am Abend, dass der Festgenommene "unter laufenden Ermittlungen freigelassen" wurde. Er soll im Zusammenhang mit Vorwürfen festgenommen worden sein, in seiner früheren Funktion als Handelsgesandter der britischen Regierung vertrauliche Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) weitergegeben zu haben.