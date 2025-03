2017 erwarteten Judith und Joachim Rapp ihr zweites Kind. Doch nach einer Routinekontrolle folgt die Gewissheit: Ihr Baby hat das Downsyndrom. Wie lebt die Familie? Und warum ist der Junge derzeit auf Plakaten in ganz Stuttgart zu sehen?











Eine schmale Treppe führt in die Wohnung von Familie Rapp in Heumaden. Oben angekommen: Ein Sammelsurium an Kinderschuhen, Turnbeuteln, ein Trip Trapp-Hochstuhl ist an den großen Holztisch geschoben. An den Wänden hängen Kinderzeichnungen und Gebasteltes, auf der Eckbank liegen verschiedenfarbige Kissen und ein paar Buntstifte. Julia, die 10-jährige Tochter, die gerade aus der Schule kam, ist noch ganz aufgekratzt. Oben lugt der siebenjährige Joshua durch das Geländer, das die Empore vom Wohnbereich trennt. Micky Mouse auf dem Pullover, Drumsticks in den Händen. Kurze Zeit später hört man nur noch lautes Scheppern von oben. Joshi, wie er hier von alle genannt wird, macht den Alltag von Familie Rapp seit sieben Jahren noch ein bisschen bunter.