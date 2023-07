1 Der Horrorcrash von Guanyu Zhou in Silverstone Foto: AFP/BEN STANSALL

Der Formel-1-Pilot Guanyu Zhou ist nach seinem Horrorunfall in Silverstone mit dem Schrecken davongekommen. Er wird beim Rennen am kommenden Wochenende in Österreich wieder mitfahren. Nachdem er mit seinem Auto kopfüber durchs Kiesbett rutschte, blieb er unverletzt. „Der Halo hat mich gerettet“, sagte der Chinese über das Kopfschutzsystem. Was macht die Formel-1-Autos von heute so sicher? Unter anderem diese fünf Elemente: