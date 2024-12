Der schlimmste Tag in diesem Jahr: Im eigenen Laden: Sam Dylan wurde ausgeraubt und angegriffen

1 In Sam Dylans Laden trieb eine Bande ihr Unwesen. Foto: ddp/Panama Pictures

Realitystar Sam Dylan berichtet im Netz von einem dramatischen Vorfall: Er wurde in seinem eigenen Geschäft von mehreren Menschen überfallen und körperlich angegangen.











Im Oktober hat Sam Dylan (33) einen eigenen Disney-Laden im Rhein-Center in Köln eröffnet. Wenige Wochen später wurde der Realitysar Opfer von Räubern, wie er am 6. Dezember in seiner Instagram-Story berichtet. "Wir haben einen Diebstahl von mehreren Personen mitbekommen. Nachdem wir eine von ihnen noch stellen konnten, wurde ich von dieser ins Gesicht geschlagen", so Dylan. Die Polizei Köln bestätigte den Vorfall gegenüber der "Bild"-Zeitung.