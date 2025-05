Der Schlagzeuger gibt Statement ab: The Who feuern Zak Starkey zum zweiten Mal

Die Band The Who hat ihren Schlagzeuger Zak Starkey rausgeschmissen - zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen. Der Drummer zeigt sich enttäuscht.

Zak Starkey (59), Schlagzeuger von The Who, wurde offenbar erneut aus der Band entlassen. Es ist sein zweiter Rauswurf innerhalb von nur wenigen Wochen. Mitte April war er gefeuert und dann schnell wieder eingestellt worden. Nun soll endgültig Schluss sein. In einem Instagram-Post gab der Gitarrist der Gruppe, Pete Townshend (80), bekannt, dass Starkey nicht länger Teil der Band ist. Scott Devours (58) soll ihn ersetzen. The Who bereiten sich gerade auf ihre Abschiedstournee in Nordamerika vor.

"Nach vielen Jahren großartiger Arbeit von Zak am Schlagzeug ist die Zeit für einen Wechsel gekommen", heißt es in Townshends Post. "Eine ergreifende Zeit. Zak hat viele neue Projekte in der Hinterhand und ich wünsche ihm das Beste." Starkey, der seit 1996 Schlagzeuger von The Who war, behauptete später, sein Ausstieg sei nicht gemeinsam beschlossen worden.

"Ich wurde zwei Wochen nach meiner Wiedereinstellung gefeuert und gebeten, eine Erklärung abzugeben, in der ich sage, dass ich gekündigt habe, um mich anderen musikalischen Unternehmungen zu widmen", schrieb Starkey kurz nach Townshends Erklärung in den sozialen Medien. Das sei nicht wahr. "Ich liebe The Who und wäre niemals gegangen." Er fügte hinzu, es habe "wochenlang Chaos" vor seinem Rauswurf gegeben. Er habe zwar andere Projekte am Laufen, aber das sei oft so, und nichts davon habe sich jemals mit The Who überschnitten oder Probleme verursacht.

Erster Rauswurf im April

Im April wurde Zak Starkey wegen einer angeblichen Meinungsverschiedenheit bei einem Auftritt in der Royal Albert Hall entlassen. Die Bandmitglieder sollen bei dem Gig Starkeys Performance am Schlagzeug kritisiert haben. Drei Tage später wurde er wieder eingestellt. Townshend erklärte dazu, es habe einige Kommunikationsprobleme auf allen Seiten gegeben, "die geklärt werden mussten, und diese wurden auf glückliche Weise geklärt".

Zak Starkey ist der Sohn von Beatles-Drummer Ringo Starr (84) und hat sich über die Jahrzehnte als feste Größe bei The Who etabliert. Seit 1996 saß er am Schlagzeug der Band, die es bereits seit 1964 gibt.