Der Schauspieler im Interview: Felix von Manteuffel über Krimischwemme im TV: Mich langweilt das

"Es gäbe so viele andere Geschichten, die man erzählen könnte": Schauspieler und Hörbuchsprecher Felix von Manteuffel (80) kritisiert im Interview mit spot on news die Krimischwemme im deutschen TV. Er erklärt auch, wie es um seine Karriere steht und spricht über sein neues Projekt: Im Hörbuch zu "Himmelerdenblau" (der Hörverlag, ab 27.8.), dem neuen Thriller von Romy Hausmann, leiht er dem demenzkranken Theo seine Stimme. Außerdem verrät Felix von Manteuffel, warum seine Frau, Schauspielerin Leslie Malton (66), ihn momentan nicht mit in ihre amerikanische Heimat nehmen möchte.