1 Freiburgs Torjäger Luca Waldschmidt will auch in der neuen Saison wieder jubeln. Foto: dpa

Der SC Freiburg spielt seine letzte Bundesliga-Saison im alten Schwarzwaldstadion – wie die neue Arena den Club mittelfristig noch konkurrenzfähiger machen soll.









Stuttgart/Freiburg - Eine Saison lang noch gibt es in Freiburg das große Gefälle. Dort, wo sich die Dreisam am Stadion entlang schlängelt und die Bäume des Schwarzwalds vom Norden hinab aufs Spielfeld lugen, verliert die Bundesliga nach der neuen Saison eine ihrer schönsten Eigenheiten. Das Schwarzwaldstadion, diese Anti-Arena des Fußballs, dieser über die Jahre so charmant zusammengewürfelte Kasten nahe des angrenzenden Wohngebiets, geht in seine letzte Bundesliga-Saison. Und mit ihm geht dann auch der Höhenunterschied auf dem Rasen.