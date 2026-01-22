Max Giesinger tauscht die Bühne gegen das Eis: Zur Halbzeit der "Cinema of Dreams"-Tour von "Holiday on Ice" ist der Sänger bei ausgewählten Shows als Stargast dabei - und startet damit in sein vollgepacktes Jubiläumsjahr.

Pünktlich zur Halbzeit der aktuellen Tour "Cinema of Dreams" von "Holiday on Ice" erobert Max Giesinger (37) die Eisfläche. Der Sänger und Songwriter ist bei ausgewählten Terminen der kommenden Shows als Stargast dabei. Für Giesinger ist die Eisshow "eine ganz eigene Welt". Man merke sofort, dass hier alle mit Herzblut dabei seien: "Die Leidenschaft, mit der jede und jeder das lebt, ist extrem ansteckend. Teil davon zu sein, fühlt sich jeden Abend besonders an."

Auch diese Stars sind dabei Mehr als 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben die neue Produktion bereits live erlebt, insgesamt wurden über 400.000 Tickets verkauft. Die Tour läuft noch bis Ende April. Neben Giesinger stehen auch das deutsche Eislaufduo Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin sowie Oli.P und seine Frau Pauline Petszokat als prominente Stargäste auf dem Eis.

Die Show "Cinema of Dreams" entführt das Publikum in die Welt des Films: Drei Freunde erwecken ein verlassenes Kino zu neuem Leben und drehen dort ihre eigenen Filme. Erzählt wird von der Magie des Kinos und vom Spannungsfeld zwischen Kunst und Freundschaft. Filmgenres von Retro bis Science-Fiction erscheinen dabei nicht auf der Leinwand, sondern live auf dem Eis - begleitet von Pop- und Rock-Songs sowie gefühlvollen Balladen. Insgesamt 37 internationale Spitzenathletinnen und -athleten lassen diesen Kinozauber auf dem Eis Wirklichkeit werden.

Volles Programm für Max Giesinger

Bereits Anfang Januar war Giesinger mit seinen Songs "Wenn sie tanzt" und "Butterfly Effect" Teil der Shows. Ab 6. Februar setzt er seine Auftritte nach einer kurzen Pause in Berlin, Hamburg und Köln fort.

Fans des Sängers dürfen sich zudem auf ein prall gefülltes Jahr freuen: Der 37-Jährige hat 2026 gleich mehrere Konzert-Reihen im Programm und geht unter anderem mit seinem neuen Album "Glück auf den Straßen" im Sommer auf große Open-Air-Tour. Gleichzeitig feiert er das zehnjährige Jubiläum seiner Hits "80 Millionen" und "Der Junge, der rennt".