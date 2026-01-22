Max Giesinger tauscht die Bühne gegen das Eis: Zur Halbzeit der "Cinema of Dreams"-Tour von "Holiday on Ice" ist der Sänger bei ausgewählten Shows als Stargast dabei - und startet damit in sein vollgepacktes Jubiläumsjahr.
Pünktlich zur Halbzeit der aktuellen Tour "Cinema of Dreams" von "Holiday on Ice" erobert Max Giesinger (37) die Eisfläche. Der Sänger und Songwriter ist bei ausgewählten Terminen der kommenden Shows als Stargast dabei. Für Giesinger ist die Eisshow "eine ganz eigene Welt". Man merke sofort, dass hier alle mit Herzblut dabei seien: "Die Leidenschaft, mit der jede und jeder das lebt, ist extrem ansteckend. Teil davon zu sein, fühlt sich jeden Abend besonders an."