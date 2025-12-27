Der Sänger im Interview: Keine Zeit für gesunde Ernährung? Oli.P verrät seine Tricks

Keine Zeit für gesunde, pflanzliche Ernährung? Sänger Oli.P verrät im Interview, wie er veganen Meal Prep in seinen stressigen Alltag zwischen Touren und Konzerten einbaut.
Sänger, Schauspieler und Moderator Oli.P (47) ist bekannt für seine unerschöpfliche Energie auf der Bühne. Doch wie schafft man das bei einem vollen Terminkalender mit mehr als 100 Reisetagen im Jahr? Die Antwort gibt er in seinem neuen Kochbuch zum Thema "Vegan Meal Prep". Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät er zudem, was der Auslöser für seine Ernährungsumstellung war, wie er Meal Prep unterwegs meistert und warum sein Lieblingsgericht auf Brot serviert wird.