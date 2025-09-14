Der ruhige Manager: Papst Leo wird 70: Das unterscheidet ihn von seinem Vorgänger

Ruhiger und leiser als sein Vorgänger scheint Papst Leo XIV. seine Arbeit aufgenommen zu haben. Vier Monate nach seinem Amtsantritt feiert das Kirchenoberhaupt am Sonntag seinen 70. Geburtstag. Diese Pläne hat er für sein zukünftiges Zuhause.
Papst Leo XIV. feiert seinen 70. Geburtstag, vier Monate nachdem er zum Papst gewählt wurde. Am 14. September gibt es aber wohl nicht nur im Vatikan ein Fest. Auch in Chicago, der Heimatstadt von Robert Francis Prevost, werden Familie und Freunde an ihn denken. Genau wie in Peru, wo der ehemalige Leiter des Augustinerordens von 2015 bis 2023 als Bischof von Chiclayo fungierte und zuvor schon als Missionar, Priester und als Provinzialoberer der Augustiner tätig war.