Der Royal und das Supermodel: Heidi Klum trifft Prinz William bei Umweltpreis in Südafrika

3 Prinz William und Heidi Klum posierten mit weiteren Prominenten gemeinsam für Fotografen. Foto: Ian Vogler/Daily Mirror/PA Wire/dpa

Großbritanniens Thronfolger besucht Südafrika, um in Kapstadt einen Umweltpreis zu verleihen. Auf einmal steht auch Heidi Klum mit auf dem Podium.











Kapstadt - Model Heidi Klum hat gemeinsam mit Prinz William an der Verleihung eines Umweltpreises in Südafrika teilgenommen. "Danke für all die großartige Arbeit, die Sie leisten", schrieb Klum in einem Instagram-Post mit Verweis auf den britischen Thronfolger, mit dem sie auf Bildern auch gemeinsam zu sehen war. Gekleidet in einem orangefarbenen, asymmetrischen Kleid überreichte die 51-Jährige in der Touristenmetropole Kapstadt den Preis an einen der Kategorie-Gewinner. Auch das kanadische Supermodel Winnie Harlow (30) und TV-Star Nina Dobrev (35) nahmen an der Preisverleihung teil.