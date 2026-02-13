Der Ring wird uns finden: Dschungelcamper Hardy Krüger Jr. hat seinen Ehering wieder

Hardy Krüger jr. hat seinen Ehering wieder. Nach dem Schreckmoment in Australien geben der Dschungelcamper und seine Ehefrau Alice am Rande der Berlinale nun Entwarnung - und erzählen, wie das Schmuckstück im wahrsten Sinne des Wortes wieder aufgetaucht ist.

Hardy Krüger jr. (57) kann aufatmen: Sein Ehering ist wieder da. Aus Sorge, das gute Stück zu verlieren, hatte der Schauspieler ihn gar nicht erst ins Dschungelcamp mitgenommen. Ausgerechnet beim Wiedersehen mit Ehefrau Alice Krüger nach seinem Auszug war der Ring dann plötzlich weg. Inzwischen ist er im wahrsten Sinne des Wortes wieder aufgetaucht, wie die beiden RTL am Rande der Berlinale berichten.

Hardy Krüger jr. sprang in die Fluten und verlor seinen Ring Krüger war einer der Teilnehmer der diesjährigen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Staffel. An Tag 14 musste er sich verabschieden. Am Strand in Australien traf der TV-Star kurz darauf seine Ehefrau wieder. Die hatte eine besondere Überraschung für ihren Partner. "Ich habe den Ehering dabei", erzählte sie, wie auch in einem Clip auf der Webseite des Senders noch einmal zu sehen ist. "Er wollte den unbedingt zu Hause lassen, weil er gesagt hat: 'Nicht wenn ich abnehme, dass ich ihn verliere.'" Prompt passierte genau das: Als Krüger ins Meer sprang, war der Ehering auf einmal weg.

Am Rande der Berlinale hakte RTL bei den beiden nach. Hardy Krüger jr. erklärte: "Ich war schon sieben Kilo leichter, als ich in die Fluten sprang. Und meine Hände waren schon so dünn, dass der Ring dann einfach bei der nächsten Welle weggeflogen ist." Ehefrau Alice Krüger ergänzte, es habe sich "wie in einem schlechten Film" angefühlt.

"Karmamensch" Krüger hatte Recht

Der 57-Jährige habe jedoch nie wirklich daran gezweifelt, dass der Ring wieder auftauchen würde. Er sei "so ein Karmamensch", sagt seine Frau. "Der Ring wird uns finden", habe er ihr versichert - sie selbst habe daran allerdings nicht geglaubt. Am Ende sollte Krüger recht behalten: "Unser Ring liegt wirklich beim Zoll. Der Ring ist wieder da."