Der Ring wird uns finden: Dschungelcamper Hardy Krüger Jr. hat seinen Ehering wieder

Hardy Krüger jr. hat seinen Ehering wieder. Nach dem Schreckmoment in Australien geben der Dschungelcamper und seine Ehefrau Alice am Rande der Berlinale nun Entwarnung - und erzählen, wie das Schmuckstück im wahrsten Sinne des Wortes wieder aufgetaucht ist.
Hardy Krüger jr. (57) kann aufatmen: Sein Ehering ist wieder da. Aus Sorge, das gute Stück zu verlieren, hatte der Schauspieler ihn gar nicht erst ins Dschungelcamp mitgenommen. Ausgerechnet beim Wiedersehen mit Ehefrau Alice Krüger nach seinem Auszug war der Ring dann plötzlich weg. Inzwischen ist er im wahrsten Sinne des Wortes wieder aufgetaucht, wie die beiden RTL am Rande der Berlinale berichten.