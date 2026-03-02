Der Rennfahrer Marvin Dienst: Schneller als der Formel-1-Champion

Vor bald elf Jahren hat Marvin Dienst gegen den heutigen Formel-1-Weltmeister Lando Norris gewonnen. Warum haben sich die Karrieren seither auseinander entwickelt?
Am Sonntagmorgen, wenn in Melbourne die Motoren beim Großen Preis von Australien aufheulen, beginnt die neue Formel-1-Saison. Weltmeister Lando Norris reist als Titelverteidiger an. In Pforzheim hingegen wird Marvin Dienst nicht einmal um fünf Uhr mitteleuropäischer Zeit aufstehen, um den Start am Bildschirm zu verfolgen. „Ein paar Rennen werde ich mir im Laufe der Saison schon im Fernsehen anschauen“, sagt der 29-Jährige. „Aber live war ich noch bei keinem Formel-1-Rennen. Und das wird wohl auch so bleiben.“