Gentleman verrät im Interview nicht nur Details zu seiner neuen Single "Lion". Der Musiker spricht auch über seinen Bandscheibenvorfall und die anschließende OP und erklärt, was der Eingriff für ihn verändert hat.
Gentleman (51) ist mit einer neuen Single zurück. Der deutsche Reggae-Musiker veröffentlicht an diesem Freitag die Single "Lion". Das Album "Gratitude" folgt im Sommer. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht er über Dankbarkeit, die Entstehung seiner Kollaborationen mit Nico Santos und Michael Patrick Kelly, die Bedeutung seiner Festival-Auftritte - und darüber, wie es ihm nach seiner Bandscheiben-OP Ende 2025 heute geht.