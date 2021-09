1 Er will zurück in die Partei: Andreas Kalbitz, seit vorigem Freitag nicht mehr AfD-Mitglied. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

In der AfD wächst der Unmut über den Parteiausschluss des brandenburgischen Rechtsextremisten Andreas Kalbitz durch den Bundesvorstand. Vor allem Parteichef Jörg Meuthen gerät unter Druck. Auch der Kalbitz-Vertraute Björn Höcke mischt sich ein.















Link kopiert

Berlin - In der AfD formiert sich massiver Widerstand gegen die knappe Vorstandsentscheidung, den brandenburgischen Rechtsextremisten Andreas Kalbitz aus der Partei zu entfernen. Der Druck auf Parteichef Jörg Meuthen wuchs übers Wochenende. Der Riss geht dabei mitten durch die Parteispitze. Unterdessen wurde bekannt, dass der Mitgliedsantrag von Kalbitz aus dem Jahr 2013 verschollen ist. Das Papier sei wohl nicht mehr auffindbar, hieß es aus dem Vorstand. Allerdings hielten die Befürworter des Rauswurfs diesen Umstand für rechtlich unerheblich.

Vorwurf des Rechtsbruchs

Der Co-Vorsitzende Tino Chrupalla warf Meuthen indirekt vor, einen persönlichen Konkurrenzkampf zu führen und dafür Rechtsbruch in Kauf zu nehmen. Über Twitter erklärte Chrupalla, rechtsstaatliche Grundsätze müssten gelten: „Wer sie mit Füßen tritt, nur um auf diese Weise innerparteilichen Konkurrenten zu schaden, verbrüdert sich mit dem politischen Gegner.“ Kalbitz will dem Vernehmen nach am Montag eine Einstweilige Verfügung gegen den Beschluss erwirken und plant, den Fraktionsvorsitz in Potsdam zu behalten. Per Video bat er seine Anhänger, die Partei nicht zu verlassen.

Höcke spricht von „Verrat“

Auch Alice Weidel meldete sich mit Kritik an dem Rauswurf zu Wort. Sie halte die Entscheidung für einen unüberlegten Schnellschuss, der für eine Rechtsstaatspartei ein zumindest schiefes Bild abgeben könne, sagte ihr Sprecher unserer Zeitung.

Mit einer Kampfansage schaltete sich auch der Thüringer Landeschef Björn Höcke ein und dokumentierte so, dass er sich trotz der Selbstauflösung der rechtsnationalen Parteiströmung „Flügel“ weiterhin als deren Führungsfigur sieht. Er warf den Gegnern „Verrat“ vor. Meuthen und Beatrix von Storch, die den Rauswurf ebenfalls unterstützt hatte, wollten aus der AfD eine andere Partei machen. Das Land brauche aber weder „eine schwarzrotgoldene FDP“ noch eine zweite Werteunion. „Die Spaltung und Zerstörung unserer Partei werde ich nicht zulassen“, so Höcke.

Meuthen wies die Kritik zurück. Ein Landeschef, der erst kürzlich angekündigt habe, ihm missliebige Mitglieder aus der Partei „ausschwitzen“ zu wollen, sollte eher sein eigenes Verhalten hinterfragen, als der Mehrheit des Bundesvorstandes Spaltung vorzuwerfen.

Sorge vor dem Verfassungsschutz

Der Parteivorstand hatte am Freitag mit sieben zu fünf Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen, die Mitgliedschaft des Potsdamer Landes- und Fraktionschefs Kalbitz für nichtig zu erklären. Formal begründet wurde die Entscheidung damit, dass Kalbitz bei seinem Parteieintritt 2013 eine einstige Mitgliedschaft bei der seit 2009 verbotenen Neonaziorganisation „Heimattreue Deutsche Jugend“ verschwiegen habe, genau wie bei den Republikanern. Beide stehen auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Kalbitz argumentiert jedoch, bei seinem Eintritt hätten nur aktive Mitgliedschaften angegeben werden müssen. Er hatte zuvor eingeräumt, dass er wahrscheinlich auf einer Kontaktliste der HDJ gestanden habe.

Die Affäre steht in Zusammenhang mit der Befürchtung der Partei, als Ganzes vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Anfang des Jahres hatte der Verfassungsschutz die von Höcke und Kalbitz geführte national-soziale Parteiströmung „Flügel“ als rechtsextrem eingestuft und öffentlich gemacht, Kalbitz sei HDJ-Mitglied gewesen. In der Folge wurde der „Flügel“ zur Selbstauflösung aufgefordert, und Kalbitz sollte frühere Mitgliedschaften offenlegen.