Der Quiz-Champion: Thomas Gottschalk feiert Premiere als Experte

Thomas Gottschalk feiert sein Debüt als Quiz-Experte, Jürgen von der Lippe glänzt mit Sprachwitz: Wer schlägt die TV-Legenden bei "Der Quiz-Champion" mit Moderator Johannes B. Kerner und sichert sich die 100.000 Euro?

Johannes B. Kerner (60) lädt zur neuen Primetime-Ausgabe von "Der Quiz-Champion - Das härteste Quiz Deutschlands" ins ZDF. Am Samstagabend heißt es wieder: Wissen ist Macht - und 100.000 Euro sind der Lohn. Die Chance darauf haben jene ehrgeizigen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich den fünf prominenten Experten stellen.

Zwei TV-Legenden bitten zum Wissensduell Erstmals stehen die Kandidaten Thomas Gottschalk (75) gegenüber - ein echter Coup für das Format. Der Kultmoderator und Entertainer, der durch seine "Wetten, dass..?"-Moderation ein wichtiger Teil der ZDF-Familie war, übernimmt das Expertengebiet "Film und Fernsehen". "Ich war schon immer mehr Zuschauer als Wissenschaftler. Aber wenn es ums Fernsehen geht, kenne ich mich ja ein bisschen aus", sagte er augenzwinkernd in einem Interview mit dem Sender.

Neben ihm greift erneut Jürgen von der Lippe (77) ins Geschehen ein. Der Moderator, Entertainer und bekennende Sprachliebhaber gilt seit Jahren als feste Größe im Experten-Team. Sein Gebiet: Literatur und Sprache. Von der Lippe freut sich auf die neue Staffel: "Ich finde es wunderbar, dass man Bildung auch mit Spaß verbinden kann. Hier trifft Witz auf Wissen - das gefällt mir." Mit seinem scharfen Verstand und seinem unnachahmlichen Wortwitz dürfte er auch diesmal wieder manchem Kandidaten das Leben schwer machen.

Prominente Expertise in fünf Wissenswelten

Neben den beiden Showlegenden sind auch folgende Experten mit von der Partie: Multitalent Wigald Boning (58) vertritt das Fachgebiet Erdkunde. "Das aktuelle Sportstudio"-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (60) fordert mit ihrem Wissen im Bereich Sport heraus. Und "heute"-Moderatorin Barbara Hahlweg (56) ist Expertin für Zeitgeschehen und aktuelle Themen.

Insgesamt müssen sich die Kandidaten durch eine Schnellraterunde und fünf Wissensduelle kämpfen. Nur wer alle Expertinnen und Experten besiegt, darf sich "Der Quiz-Champion" nennen und gewinnt 100.000 Euro Preisgeld. Sollte es mehrere Sieger geben, entscheidet ein finales Stechen über den Sieg.

Seit 2012 gehört "Der Quiz-Champion" zu den beliebtesten Wissensshows im deutschen Fernsehen. Die neue Primetime-Ausgabe ist am 8. November um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen - und ab 22:45 Uhr auch im Stream.