Der Quiz-Champion: Thomas Gottschalk feiert Premiere als Experte

Thomas Gottschalk feiert sein Debüt als Quiz-Experte, Jürgen von der Lippe glänzt mit Sprachwitz: Wer schlägt die TV-Legenden bei "Der Quiz-Champion" mit Moderator Johannes B. Kerner und sichert sich die 100.000 Euro?
Johannes B. Kerner (60) lädt zur neuen Primetime-Ausgabe von "Der Quiz-Champion - Das härteste Quiz Deutschlands" ins ZDF. Am Samstagabend heißt es wieder: Wissen ist Macht - und 100.000 Euro sind der Lohn. Die Chance darauf haben jene ehrgeizigen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich den fünf prominenten Experten stellen.