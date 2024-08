Der Quiz-Champion: Johannes B. Kerner moderiert 16 Stunden lang

16 Stunden lang Quiz nonstop: Am 14. September startet Johannes B. Kerner (59) eine Marathonversion seiner beliebten Sendung "Der Quiz-Champion". Der 59-Jährige moderiert ein außergewöhnliches Live-Event für den guten Zweck. Zum 50. Geburtstag der Deutschen Krebshilfe sendet das ZDF ein "Spenden-Special".

Los geht es am Samstag, dem 14. September, um 20:15 Uhr mit einer dreistündigen Ausgabe von "Quiz-Champion". Der übliche Sendeplatz und die gewohnte Länge also wie bei regulären Ausgaben. Während die aber aufgezeichnet sind, geht das Special live über die Bühne. Parallel wird in Interviews und Einspielern die Arbeit der Krebshilfe vorgestellt.

Doch nach den drei Stunden im ZDF ist noch lange nicht Schluss. Dann startet die "Spenden-Challenge". Kandidaten treten weiter gegen fünf prominente Experten an. Die Zuschauer können die Sendung in der Mediathek des ZDF weiterverfolgen. Um 01:00 Uhr schaltet sich das ZDF wieder dazu und überträgt bis 05:30 Uhr im Hauptprogramm. Zwischendurch sollen Showeinlagen die Veranstaltung auflockern.

Andrea Kiewel verkündet live im "Fernsehgarten" das Ergebnis

Am frühen Morgen geht es in der Mediathek weiter, bis etwa 12:15 Uhr. Dann schaltet sich der "Fernsehgarten" zu. Moderatorin Andrea Kiewel (59), regelmäßig als Expertin für "Der Quiz-Champion" aktiv, verkündet live, wie viel Geld die Spenden-Challenge eingebracht hat.

Das ZDF richtet sich mit der 16-Stunden-Challenge speziell an ein jüngeres Publikum. So steigen ab 23:15 Uhr aus YouTube, Instagram und Twitch bekannte Influencer in den Quiz-Ring. Auch bekannte Gesichter aus jungen Formaten des ZDF sind am Start. Namen nennt das ZDF in seiner Pressemitteilung allerdings noch nicht.

Auch die prominenten Experten stehen noch nicht fest. Spenden-Specials gab es beim "Quiz-Champion" bereits drei Mal. Damals aber noch nicht mit anschließender Challenge.